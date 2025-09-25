The Swiss voice in the world since 1935

委内瑞拉发生6.2浅层地震　目前无重大灾情

（法新社卡拉卡斯24日电） 美国地质调查所（USGS）表示，委内瑞拉西部和北部包括首都卡拉卡斯，今天发生规模6.2地震。委内瑞拉政府表示，目前尚无重大损害的报告。

根据美国地质调查所，这次地震震央位于佐里亚州（Zulia）人口稀少的石油小镇梅涅格那德（Mene Grande）约24公里处，震源深度为7.8公里。

哥伦比亚地质调查所（Colombian Geological Survey）测得这起地震的规模为6.1，并归类为「浅层」地震。邻近的哥伦比亚及加勒比海的阿鲁巴（Aruba）、古拉索（Curacao）和波纳尔（Bonaire）等岛屿也都有感。 在委内瑞拉，由于强烈地震并不常见，包括首都卡拉卡斯和马拉开波（Maracaibo）在内的许多城市，因建筑物摇晃而引发民众恐慌。 许多人跑到街上避难，但内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）在国营电视上表示，地震「未造成重大结构性损害」。

委内瑞拉国家地震研究机构Funvisis测得此次地震规模为5.4。

约80%委内瑞拉人居住在地震带，但自1997年以来，委内瑞拉从未发生过重大地震。当年一场地震袭击东部苏克里州（Sucre）的加里柯（Cariaco），造成73人死亡。

1976年，卡拉卡斯发生地震，造成将近300人死亡、2000人受伤。

