委内瑞拉大停电12小时 各地上午恢复供电

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（法新社卡拉卡斯31日电） 委内瑞拉经过长达12小时大规模停电而陷入一片黑暗后，全国各地于今天上午恢复供电。

委内瑞拉政府指责反对派力量的「破坏」导致停电。委内瑞拉7月28日总统选举爆发广大争议，总统马杜洛（Nicolas Maduro）宣布胜选连任，反对派指责马杜洛选举舞弊。

本周停电问题源于30日一早，事发地点为委内瑞拉主要电力来源西蒙波利瓦（Simon Bolivar）水力发电厂。

马杜洛称这是对此设施所有攻击的源头。他指称反对派「法西斯分子」和美国是这次停电的幕后黑手，但马杜洛并未提供任何证据。

根据当地媒体和法新社联系的用户，30日下午4时许，有些州已开始恢复供电，到今天早上几乎全国各地都恢复供电。交通当局表示，首都卡拉卡斯的地铁服务已恢复正常。

根据监测网路连线水准的非政府组织VE Sin Filtro表示，截至今天清晨，网路连线率约为93%。

电力事业风险专家阿奇拉（Jose Aquilar）表示，这次停电可能是由于委国老旧电网出现某种故障，而不是人为破坏。

他告诉法新社：「这次停电本不该导致如此重大事件，但委内瑞拉电力系统不稳定，导致事件连环爆，输配电网也受到影响。」

马杜洛昨天表示，此次停电是「一次充满报复性的攻击…来自法西斯分子」。（译者：纪锦玲）