委内瑞拉大选陷争议 联合国称缺透明度与公正性

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（法新社纽约联合国总部13日电） 联合国专家小组在今天公布的报告中总结，委内瑞拉选举委员会在处理委国具争议的总统大选结果时，未能表现「基本的透明度与公正性」。

这份联合国报告指出，委内瑞拉国家选举委员会「的结果管理程序没有达到举行可信选举所必须的基本透明度与公正性」，选委会没有遵守「国家法律与监管规定」。

委内瑞拉7月28日举行大选后，选委会宣布总统马杜洛（Nicolas Maduro）当选连任，赢得为期6年的第3个任期，得票率为52%。尽管面临日益升高的国际压力，选委会仍尚未提供详细的计票结果。

委内瑞拉反对派表示，根据他们自己统计的投票所计票结果，他们的候选人、74岁的退休外交官龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）是以大幅优势胜出。

委内瑞拉选委会邀请4名联合国选举专家组成小组监督投票，并向联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）回报他们的调查结果。

他们的报告指出，委内瑞拉选委会未能公布投票中心的结果，这项决定「在现代民主选举中没有前例」，「对结果的信心产生负面冲击」。

这些专家也指出，在选举程序进行的大多数时候，委内瑞拉选委会起初都与他们合作，但在7月28日投票结束后，他们就再也见不到选举官员。

报告提到，这个专家小组不是选举观察团，而是打算继续远端监督选举程序，尤其是在有任何人申诉时。