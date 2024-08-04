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委内瑞拉总统大选争议 欧盟7国吁公布投票纪录

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（法新社罗马3日电） 7个欧洲联盟国家的领袖今天呼吁委内瑞拉公布总统大选投票纪录，以显示「选举过程透明与诚信」。

法新社报导，法国、德国、义大利、荷兰、波兰、葡萄牙和西班牙这7国发布声明，对委内瑞拉争议性总统大选之后的局势，表达「严重关切」。

委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）声称在上周末选举中赢得胜利，但反对派对官方宣布的结果提出异议，声称是在野党候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）胜选。

欧盟7国领袖在声明中表示：「我们呼吁委内瑞拉当局迅速公布所有投票纪录。」声明并说，这个步骤在「确认委内瑞拉人民意愿上」是必要的。

「在这个过程中，必须尊重所有委内瑞拉国民，特别是政治领袖的权利。」

声明又说：「我们强烈谴责任何针对他们的逮捕或威胁。」声明并称当局应尊重人民「抗议与和平集会的权利」。

欧盟7国发布声明的同时，委内瑞拉全国各地聚集数以千计民众，挑战马杜洛胜选的说法。

效忠马杜洛的国家选举委员会（National Electoral Council, CNE）昨天确认马杜洛胜选。委国各地随后爆发抗议活动，导致11人死亡，1000多人被拘捕。

对于这项选举结果，美国及拉丁美洲邻国阿根廷、哥斯大黎加、巴拿马、厄瓜多和乌拉圭等，都不予承认。

他们说，从可取得的大选结果看来，龚萨雷斯明显获胜。（译者：纪锦玲）

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