委内瑞拉总统大选将登场 反对派领袖出席造势活动

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（法新社委内瑞拉圣克里斯托巴29日电） 距离委内瑞拉极具争议的总统大选剩下1个月。昨天数千人齐聚塔奇拉州（Tachira）首府圣克里斯托巴市街头，热烈欢迎反对派领袖马查多。

56岁的马查多（Maria Corina Machado）实际上不具总统候选人资格，她在总统初选赢得压倒性胜利后，遭最高法院裁定禁止参选。此后她大力呼吁选民支持所属政党「民主统一平台」（Democratic Unitary Platform）推举的前外交官龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez），以在7月28日总统大选中击败现任总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

民调显示，反对派的支持度长期领先马杜洛。马杜洛于2013年就任总统，现正寻求他的第3个任期。

在深陷长期经济危机、政府领导人遭到国际制裁的委国，专家和反对派都警告未来1个月可能出现舞弊或其他不法行动。

马查多站在1辆卡车的车斗上，向大批支持者挥手致意。夜幕降临时，群众纷纷打开手机的灯光。

群众在圣克里斯托巴市（San Cristobal）的主要道路上高喊，「是，我们做得到！我们可以！」邻近哥伦比亚的圣克里斯托巴市是遭到经济危机重创的城市之一。

马查多是查维斯主义（Chavismo）的强力反对者。查维斯主义是一种左翼民粹意识形态，由已故前总统查维斯（Hugo Chavez）倡导，此后由马杜洛继承。

马查多并未在圣克里斯托巴市的造势活动发表演说，她的团队也未携带音响设备，因为担心提供设备者会遭到马杜洛当局的报复。