委内瑞拉总统获认证当选 美欧与拉美多国不接受

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（法新社卡拉卡斯23日电） 美国和欧洲、拉丁美洲国家今天拒绝接受委内瑞拉最高法院认证强人马杜洛（Nicolas Maduro）于上月大选成功连任。马杜洛声称当选的结果在国内外都广泛引来争议。

华府透过国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，委内瑞拉最高法院的裁定「缺乏一切可信度」；西班牙和墨西哥也继续坚持要求提出详尽的投票结果细目。美方已对马杜洛政权实施制裁措施。

普遍被视为效忠马杜洛的委内瑞拉最高法院昨天认证马杜洛成功连任，赢得第3个6年任期。马杜洛乐见这项「历史性」裁定，但他胜选的结果备受争议。

同样被视为站在马杜洛一方的委内瑞拉国家选举委员会（CNE）先前宣告马杜洛以52%得票率赢得今年7月28日大选，却从未提出详细计票结果。 委内瑞拉反对派则表示，投票所的计票结果显示，反对派候选人、74岁的退休外交官龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票数大幅胜过马杜洛。

反对派在网路上公布这些结果，敦促总检察长沙柏（Tarek William Saab）调查，但也被视为马杜洛盟友的沙柏说，反对派公布选举结果是「篡夺」国家选委会的权力。

沙柏今天说，他将在「数小时内」传唤龚萨雷兹说明「违抗」国家机构的理由。

巴特尔今天说，有「压倒性的证据」显示龚萨雷兹胜选，「继续企图谎称马杜洛胜选，只会使当前危机恶化」。

选后数小时发生的示威行动导致25人丧命、近200人受伤，超过2400人被逮捕。

巴特尔说，现在正是「讨论尊重、和平过渡」的时刻。

龚萨雷兹自从领导7月30日的反对派游行之后就未公开露面，马杜洛已呼吁缉捕他。

美国也与10个拉丁美洲国家签署联合声明，谴责委内瑞拉最高法院和选委会「缺乏独立性和公正性」。签署国包括阿根廷、哥斯大黎加、智利、厄瓜多、瓜地马拉、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多明尼加共和国与乌拉圭。

委内瑞拉则反驳称这项声明是「令人无法接受」的干预。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天也坚称「我们没看到任何证据」指向马杜洛胜选，「在看到可验证的结果之前，我们不会承认（这个结果）」。