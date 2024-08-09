委内瑞拉总统选举质疑声浪日增 马杜洛下令封锁X平台10天

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯8日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天面临来自3个南美洲盟国的新压力、要求他提供自称总统选举连任成功的数据之际，他下令封锁社群媒体平台X，持续10天。

马杜洛宣布委内瑞拉政府封锁前身为推特（Twitter）的X平台10天，指控拥有X平台的马斯克（Elon Musk）在委内瑞拉「煽动仇恨和法西斯主义」。

委内瑞拉选务机关宣布马杜洛为7月28日总统大选的赢家，但尚未公布详细计票结果，这让巴西、哥伦比亚和墨西哥等左派盟国今天再次联合呼吁委内瑞拉国家选举委员会（National Electoral Council, CNE）公开计票结果。

根据人权组织，上周因马杜洛宣布胜选而爆发的抗议活动造成至少24人死亡，还有上千人被捕。

委内瑞拉反对派主张他们获得压倒性胜利，并于今天警告，若马杜洛继续执政，可能引发大规模移民潮。

被禁止参选的反对派领袖马查多（Maria Corina Machado），在与墨西哥媒体的视讯会议中表示：「若马杜洛选择强行继续掌权，我们将只会看见前所未有的移民潮：在很短的时间内，300万、400万，甚至500万名委内瑞拉人外移。」

根据联合国的数据，自马杜洛2013年掌权以来，已有超过700万名委内瑞拉人逃离这个拥有3000万人口的国家，大部分迁往其他南美洲国家或美国。