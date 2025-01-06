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委内瑞拉总统马杜洛将展开第3任期 反对派号召街头抗议

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（法新社卡拉卡斯5日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）声称赢得去年大选成功连任，将在争议未决的情况下于本月10日展开第3个任期；反对派今天呼吁民众于前一天展开大规模抗议。

颇受爱戴的反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）在发布于社群平台X的影片中说：「历史会将这一天记载为委内瑞拉表明『够了！』的日子…自由不能靠乞求，必须靠争取，靠自己赢来。」

马查多主张，马杜洛在去年7月28日大选中彻底输给反对派候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia），美国、义大利和数个拉丁美洲国家都承认龚萨雷兹当选。

委内瑞拉选务机关宣告马杜洛胜出，却未公布详细计票结果。反对派则公布大批投票所结果，显示龚萨雷兹得票率大幅胜过马杜洛。

委内瑞拉选后爆发大规模抗议，当局采取镇压行动导致冲突，造成至少28人丧命、超过2000人被捕。

马查多在选举结束后也一直躲藏，但偶尔现身首都卡拉卡斯（Caracas）的示威现场。

她在X平台上写道：「我和大家一起去。在委内瑞拉和全球各地，1月9日大家一起上街。」

75岁的龚萨雷兹被通缉后，去年9月逃到西班牙，目前旅行各国，在停留乌拉圭和阿根廷后，预计明天抵达美国华府。龚萨雷兹矢言于10日返国宣誓就任总统，马杜洛日前悬赏10万美元徵求有助于逮捕他的消息。

美国知情人士告诉法新社，美国总统拜登（Joe Biden）明天将会晤龚萨雷兹。

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