委内瑞拉总统马杜洛递橄榄枝 川普：他不敢惹美国

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天猛烈抨击委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro），同时声称这位左翼强人已提出重大让步，试图缓和与华盛顿的紧张关系。

一名白宫记者询问委内瑞拉当局已提议缓和紧张关系的相关报导时，川普说：「你说得对，他已经什么都愿意给了。你知道为什么吗？因为他不敢惹美国。」

华盛顿指控马杜洛领导的政权操纵毒品走私集团，华盛顿并以「打击毒品」为由，在区域内部署大量军事力量，包括隐形战机与7艘美国海军舰艇。

根据追踪网站Flightradar24资料，本周稍早，两架美国B-52轰炸机在委内瑞拉外海的加勒比海上空盘旋数小时。

美国军方今天表示，这次飞行展现了「美国主动威慑敌对威胁、加强机组训练，并确保全球部队随时待命的决心」。

这股军事压力让委内瑞拉当局担心，华盛顿的最终目标是推翻委内瑞拉现有的政府。

美国指称，委内瑞拉是至少6艘涉嫌运毒船只的出发地点。这些船只在美军前所未有的行动中遭到打击，已造成逾24人死亡。

华盛顿迄今未提供证据，证明被攻击的目标确实为毒品走私船。专家指出，即使攻击目标确为毒品走私者，这类即决式击杀行动在国际法上仍属非法。