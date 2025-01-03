委内瑞拉悬赏10万美元 通缉流亡反对派候选人

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（法新社布宜诺斯艾利斯2日电） 委内瑞拉当局今天宣布，悬赏10万美元（约新台币329万元）换取有助于逮捕反对派候选人龚萨雷兹的消息。龚萨雷兹结束在西班牙的流亡，正前往阿根廷。

消息人士告诉法新社，坚称在去年7月选举击败委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia），预计数小时后抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）。

龚萨雷兹在社群媒体平台X发文说：「我们的拉丁美洲之旅开始了。第一站：阿根廷。」他分享的一份声明表示，他本月4日将与阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）会面，并呼吁委内瑞拉人民在「五月广场」（Plaza de Mayo）集会。

75岁的前外交官龚萨雷兹矢言本月10日回到委内瑞拉取代马杜洛就任总统；马杜洛则在效忠他的军方支持下，已做好准备当天宣誓就职。

委内瑞拉警方今天在社群媒体发布龚萨雷兹的照片，并注明「通缉」。

司法消息人士向法新社证实，将在委内瑞拉各地机场和警方检查站张贴通缉海报。

马杜洛宣告赢得去年7月28日大选后，开始严厉打压异议分子，龚萨雷兹9月逃往西班牙。在委内瑞拉宣布以阴谋和敲诈勒索罪名起诉龚萨雷兹后，西班牙12月20日同意提供庇护。

目前仅俄罗斯等少数国家承认马杜洛赢得大选。

阿根廷不承认马杜洛胜选连任，美国、欧洲联盟和多个拉丁美洲国家也不承认。