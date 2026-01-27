委内瑞拉放宽国家管制 石油产业预估外资年增55%

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯26日电） 委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，委国政府计画改革石油产业，松绑国家限制，吸引更多外资投入，预估2026年将可带来14亿美元投资。

罗德里格斯指出，数十年来，委内瑞拉能源产业由国家高度控管。如果国会能通过终结控管的法案，石油投资金额将较2025年增加55%。

罗德里格斯表示：「去年投资金额近9亿美元，而今年已签署的投资金额为14亿美元。」

罗德里格斯是在一场谘询活动中向企业界发表上述谈话，这场活动主要目的是促成石油产业开放，吸引民间资金。

她主张：「我们必须从拥有全球最大（已证实）石油储量的国家，转变为产量上的巨人。」

这名临时领袖承受来自美国总统川普的压力，要求开放委国丰富的原油资源，让美国石油公司运用。

川普支持罗德里格斯取代前总统马杜洛（Nicolas Maduro），只要她配合美方的政策议程。

委内瑞拉由于多年管理不善与贪腐，石油产量自2000年代初期每日逾300万桶的高峰，下滑至2020年每日仅35万桶的历史低点，但此后产量回升至约每日120万桶。

目前提交国民议会（National Assembly）审议的碳氢化合物法案，规定设于委国的民间企业可自行开采石油，无须再与委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）成立合资企业，PDVSA过去坚持要持有多数股权。

国会上周已完成此案初读，预料近日将正式表决通过。