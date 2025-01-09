委内瑞拉政局更形动荡 在野阵营上街示威

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（法新社卡拉卡斯9日电） 反对委内瑞拉强人总统马杜洛的阵营今天将再度走上街头，为阻挠他在高度争议大选后宣誓展开第3个任期进行最后一搏。

许多人认为2024年7月大选被马杜洛（Nicolas Maduro）「偷走」，陷入困境的在野领袖矢言不再神隐、不再流亡，将挺身引领大规模抗争，让10日的就职仪式无法举行。

在野阵营已呼吁「数以百万计」委内瑞拉人上街示威，力挺流亡的总统候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）。包括美国和数个拉丁美洲国家都已承认他才是正当的胜选人。

委内瑞拉亲政府与反政府示威活动将在首都卡拉卡斯（Caracas）互别苗头，形势发展牵动这个有3000万人口的国家前途。

委内瑞拉已故强人总统查维斯（Hugo Chavez）和马杜洛相继领导民粹左翼政府，已经统治这个国家1/4个世纪。

委内瑞拉持续性经济危机已造成700万人离乡背井前往海外，尽管如此，这个政权仍无意撒手权柄。

在今天示威前夕，委内瑞拉总统府已在府外围部署为数众多的重度武装安全部队。执政党的死忠支持者也已走上街头直接对在野阵营呛声。

亲政府的民兵曾在卡拉卡斯挥舞着俄罗斯制突击步枪游行，昨天也有约3000名亲马杜洛的摩托车骑士在首都到处轰鸣喇叭呼啸而过。

与此同时，委内瑞拉在野政党及非政府组织通报，当局展开新一波逮捕行动，被捕的包括推动新闻自由并在2024年与马杜洛竞选总统的马奎斯（Enrique Marquez）。

委内瑞拉各地有人担心，示威行动将引发当局采取新一波血腥镇压，政局也将更形动荡。

许多委内瑞拉人昨天进入邻国哥伦比亚以采购储备补给品或逃离国家，包括布朗柯（Gladis Blanco）。她说：「不确定性仍在，我们的处境没变，依旧缺乏信心与希望。」