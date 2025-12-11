委内瑞拉油轮遭美扣押 马杜洛批美国非法干预

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯10日电） 美国在加勒比海邻近委内瑞拉海域大规模部署海军舰队引发外界疑虑，担心美方可能采取军事攻击。陷入困境的委国总统马杜洛今天要求美国停止干预委内瑞拉内政。

美国总统川普稍早宣布于委内瑞拉外海扣押一艘大型油轮；马杜洛（Nicolas Maduro）随后在卡拉卡斯（Caracas）对着自己的支持群众表示：「委内瑞拉要求，同时强烈呼吁：美国政府应即停止对委内瑞拉与拉丁美洲的非法且残暴的干预。」

马杜洛今天在政治集会上强调：「我们坚决反对干预主义，反对任何颠覆政权的破坏计画。美国政府应该专心治理自己的国家。」

运送委内瑞拉石油的油轮，在违反美国禁运政策之下，仍继续在加勒比海水域航行；观察人士指出，这些石油主要供应需求庞大的中国市场。

川普宣布扣押油轮的时机，正值马杜洛的主要政治对手马查多（Maria Corina Machado）在挪威奥斯陆（Oslo）获颁诺贝尔和平奖之际；马查多本人不克出席，由她的女儿代为领奖。

法新社报导，自9月以来，美国以打击毒品走私为由，在加勒比海部署舰队，并对20多艘船只发动致命攻击，造成至少87人死亡。根据罹难者家属和政府表示，其中许多遇难者是渔民。

马杜洛则表示，美方这些行动其实是为了推翻他的左翼政府，最终夺取委国丰富的石油资源。（编译：纪锦玲）