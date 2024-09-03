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委内瑞拉法院发出逮捕令 目标反对派总统候选人

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（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉法院今天批准向反对派总统候选人龚萨雷兹（Gonzalez Urrutia）发出逮捕令。龚萨雷兹声称合法赢得大选，国家选举机构则认定马杜洛获胜。

检察官办公室在Instagram上表示，法院已批准以「严重罪行」为由，对龚萨雷兹发出逮捕令的请求。

检察官办公室稍早在社群平台发布提交法院的逮捕令申请，其中列出的涉嫌罪行，源于反对派坚称马杜洛及其盟友以不当方式赢得7月28日的总统大选。 委内瑞拉国家选举委员会宣布马杜洛再次当选，赢得第3个6年任期，但此机构多数成员都与马杜洛交好，而这项选举结果也遭到反对派和国际社会诸多质疑。

在没有看到详细投票结果前，美国、欧盟和几个拉丁美洲国家拒绝承认委内瑞拉大选。

委内瑞拉国家选举委员会表示，无法公布投票纪录，因为骇客已经破坏数据，但观察家表示，并无证据证明这一点。

退休外交官龚萨雷兹在最后一刻取代了反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）参与大选，上述两人为自身安全自选举后就一直隐藏行踪。

马杜洛呼吁监禁龚萨雷兹和马查多。委内瑞拉当局禁止马查多参选总统，马查多则将对她的指控斥为捏造。

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