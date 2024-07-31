委内瑞拉爆示威浪潮 警民冲突酿11死

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（法新社卡拉卡斯30日电） 成千上万名委内瑞拉民众今天齐聚，以和平方式展现对反对派的支持。前一天，多场抗议总统马杜洛（Nicolas Maduro）胜选的示威浪潮造成11人丧生、数十人受伤。

示威群众昨天涌上街头痛批总统大选「被偷」，并高呼「自由、自由」以及「这个政府将垮台」等口号；维安部队随后出动发射催泪瓦斯和橡胶子弹。

委内瑞拉非政府人权组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）的罗梅洛（Alfredo Romero）今天告诉媒体说，警民冲突造成的死者已升至2名未成年人和9名成人，其中5人是命丧首都卡拉卡斯（Caracas）。

他说，至少177人遭到逮捕。

有关当局断言马杜洛以51%得票率对上反对派竞争对手龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的44%，赢得28日总统大选，但遭反对派驳斥。

独立民调机构事前预测74岁的龚萨雷斯会以大幅优势赢得大选。

效忠马杜洛政权的委内瑞拉国家选举委员会（CNE）并未提供计票细节，但反对派表示他们有投票纪录，可以「证明」他们握有「数学上不可逆的」领先优势。

现年61岁的马杜洛自2013年掌权至今，但这段期间委内瑞拉这个一度富裕的石油国家国内生产毛额（GDP）缩水了80%，促使总人口3000万当中，有700多万人远走他乡。

选务当局公布马杜洛胜选后，委内多个城市昨天都出现抗议示威活动，部分群众撕毁、焚烧马杜洛竞选海报泄愤。

根据监督委国各大卫生中心的「全国医院调查」（National Hospital Survey），昨天的抗议活动造成44人受伤，多数是枪伤。