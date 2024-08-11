委内瑞拉选举争议不下 法院：未来裁决结果不得上诉

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（法新社卡拉卡斯10日电） 委内瑞拉最高法院今天表示，对7月28日总统选举之争议，法院至今未收到反对派联盟所提证据，并警告说，将来一旦调查结束，法院在赢家的裁决将是最后定案。

委国选务当局至今还未公布详细计票结果，且官网自7月29日凌晨以来一直处于关闭状态。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）宣称自己以些微差距赢得连任。反对派则公布列印出来的计票结果，声称在野候选人龚萨雷斯（Gonzalez Urrutia）囊括67%选票。马杜洛则否认这份纪录的合法性。

在委内瑞拉，投票机器会列印3份投票纪录，分别给选务当局、执政党及在野候选人。

委内瑞拉国家选举委员会（CNE）8月2日正式认定马杜洛以52%选票胜选。然而，国家选举委员会拒绝公布各投票所的确切统计数字，理由是资料遭骇。

大多数观察家表示，委内瑞拉最高法院效忠马杜洛政府。

首席法官罗德里格斯（Caryslia Rodriguez）今天对媒体和外交官员说：「（反对派联盟）民主统一平台（Unitary Platform）成员并未向法院提交任何选举资料。」

罗德里格斯表示，一旦选举调查结束，法院的裁决将「不可上诉，而且必须遵守」。

邻近国家巴西、哥伦比亚和墨西哥8日发表联合声明，敦促委内瑞拉选务机构公开详细计票结果，并说委国最高法院并非这件事的解决之道。

其他拉丁美洲国家和美国，都拒绝承认马杜洛胜选。委国盟友俄罗斯和中国则向马杜洛表示祝贺。（译者：纪锦玲）