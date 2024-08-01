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委内瑞拉选举结果引争议 总统马杜洛与马斯克隔空交火

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（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉当局宣布总统马杜洛赢得大选、再次连任成功，引发抗议潮和舞弊指控后，美国亿万富豪马斯克在X发文炮轰马杜洛，他也不甘示弱反击，两人隔空互杠火药味浓厚。

马斯克（Elon Musk）拥有美国太空探索科技公司（SpaceX）、电动车厂特斯拉（Tesla）以及社群媒体平台X，他是力挺美国前总统川普（Donald Trump）的资本主义代表人物。马斯克拥有的一切，都是社会主义拥护者马杜洛（Nicolas Maduro）所鄙视的对象。

马杜洛指控马斯克躲在幕后「攻击委内瑞拉」，还声称他可能是针对委国国家选举委员会（CNE）发起「骇入电脑」行动的策划者。该委员会日前宣布马杜洛赢得大选，但并未提供详细的数据。

委内瑞拉反对派和观察人士并不相信真的有骇客攻击，而是认为执政当局自己破坏电脑系统，如此一来就不必公布真正的选举结果。

当委国大选结束、投票结果出炉后，马斯克28日发文说：「独裁者马杜洛应该感到羞愧…多么讽刺啊」。

马斯克还张贴美国缉毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）2020年针对马杜洛贩毒的刑事指控声明，其中悬赏1500万美元（约新台币4.9亿元），换取逮捕马杜洛并将他定罪的情报。

马杜洛被这些贴文激怒后回应说：「他（马斯克）想带着枪与军队入侵委内瑞拉。马斯克，幸好你终于露出真面目，因为我们知道你利用钱和卫星，成为这一切的幕后黑手！」

马斯克则以西班牙语驳斥马杜洛：「一头驴子知道的都还比马杜洛多。」他随后补充说：「很抱歉将这头可怜的驴子与马杜洛相比，这对动物王国是一种羞辱。」

随着两人在X平台隔空交火愈演愈烈，马斯克还说他愿意与马杜洛来场真人对战。马斯克强调，如果他单挑输了，会提供这位委内瑞拉强人「一趟免费的火星之旅」。

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