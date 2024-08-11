委内瑞拉陷选举争议 反对派候选人吁总统停止迫害

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（法新社卡拉卡斯10日电） 委内瑞拉反对派今天呼吁总统马杜洛停止「暴力与迫害」。在反对派提出此呼吁的数小时前，亲马杜洛的委国最高法院表示，对争议的7月28日大选所作出的裁决，不能上诉。

主张以大幅优势赢得总统大选的反对派候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在社群媒体上发布了一段影片，要求现任总统马杜洛（Nicolas Maduro）允许自由的政治言论。

龚萨雷斯表示：「我代表所有委内瑞拉人要求（马杜洛）停止暴力和迫害，立即释放所有被任意拘留的同胞。」委内瑞拉大选后的动荡，已造成24人死亡，2200人被捕。

龚萨雷斯这位74岁的前外交官补充说：「要求尊重我们的宪法不是犯罪，和平示威以维护数百万委内瑞拉人的意愿也不是犯罪。」

龚萨雷斯已经一个多星期没有公开露面，在最高法院表示即将对这场有争议的选举作出「最终」裁决后，龚萨雷斯在社群平台发出了这则讯息。

首席法官罗德里格斯（Caryslia Rodriguez）表示，法院「于2024年8月5日开始的评估正持续进行，以期作出最后的裁决…其决定将是最终且具有约束力」。

大多数观察家表示，委内瑞拉最高法院效忠于马杜洛政府，马杜洛政府声称在选举中以微弱优势获胜。

反对派领袖们则表示，龚萨雷斯以压倒性优势获胜，并提供了他们称来自投票场所的官方统计数据作为证据。

在委内瑞拉，投票机器会列印3份投票纪录，分别给选务当局、执政党及在野候选人。

最高法院本周听取了包括马杜洛在内的所有候选人陈述，但龚萨雷斯除外，他表示担心被捕。

曾是总统候选人的反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）这次被禁止参选总统，她表示自己活在躲藏的生活中。

龚萨雷斯与马查多都因「煽动不服从」等罪名而受到司法部调查，一般认为司法部是另一个效忠于马杜洛的国家机构。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示：「尊重委内瑞拉人民的意愿仍是委内瑞拉重回民主、解决当前政治和社会经济危机，并为所有人提供保障的唯一途径。」

波瑞尔表示，欧盟27个成员国「一致」要求公布投票纪录并进行独立查核，这呼应了周边拉丁美洲国家与美国的类似呼吁。

委内瑞拉国家选举委员会（CNE）在8月2日正式确认马杜洛胜选，宣布马杜洛赢得52%的选票，但以数据被骇客入侵为由，拒绝公布来自开票所的具体统计结果。

相较之下，反对派则公布纸本计票结果，声称龚萨雷斯获得了67%的选票，不过马杜洛否认了此一结果的合法性。