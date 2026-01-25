委国石油业改革 目标2026年增产18%

（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）负责人今天表示，委内瑞拉希望透过一系列改革，在今年将石油产量提高18%，相关改革将使石油产业对私人投资人全面开放。

PDVSA执行长欧布瑞恭（Hector Obregon）表示：「我们过去的法律…未能跟上产业当前的需求。」他并指出，2026年的目标是「至少成长18%。」 欧布瑞恭在委内瑞拉东部的普克鲁斯港（Puerto La Cruz）炼油厂表示，拟议中的「有机碳氢化合物法」（Organic Hydrocarbons Law）改革，将更新石油业的法律架构，「以确保私人投资者能获得法律保障」。 分析师表示，这项由代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）提出、并于22日经国会一读通过的法律，是在华府施压下起草的。此前，美军于1月3日对卡拉卡斯发动突袭与空袭，并抓捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）。这项法律预计将于下周通过。 根据官方数据，委内瑞拉目前每日石油产量约为120万桶，并拥有约占全球1/5的石油储量。

多年来的管理不善与贪腐问题，导致产量从2000年代初期每日逾300万桶的高峰，下滑至2020年每日仅35万桶的历史低点。 如果这项法案过关，将松动国家对石油业长达数十年的控制。这套体制是由马杜洛已故导师、激进社会主义者查维斯（Hugo Chavez）在2000年代中期加以巩固。

美国总统川普毫不掩饰他对委内瑞拉石油的兴趣，其政府更直截了当地表示，美国已接手委国原油的销售。 罗德里格斯本周宣布，在美国协助销售石油后，委国已收到首笔3亿美元的转帐。