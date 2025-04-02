威斯康辛佛罗里达两州选举 川普新政府首波人气考验

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普新政府今天面临首波选举考验，包括威斯康辛州最高法院法官选举，以及佛罗里达州两席联邦众议员补选。

川普全力以赴以期提升共和党选胜机会，派出他极有权势的顾问、世界首富马斯克（Elon Musk）到威斯康辛州拉票。

这两个月来川普和马斯克一搭一唱，似乎势不可当，如今将换美国人民有发言权。

川普今天再次力推保守派法官薛默（Brad Schimel）竞选威斯康辛州最高法院席位，他在社群媒体上说薛默是「爱国者」，而他的自由派对手克劳福（Susan Crawford）是「激进左翼自由派」。

川普重申他一贯的极端言论，声称克劳福「曾放过猥亵儿童者和强暴犯」，如果她胜选将是「灾难」。

马斯克也亲自前往威斯康辛州为薛默争取支持。他今天在自家社群媒体平台X上一场讨论中表示：「这像是其中一种奇怪的情况，也就是看似很小的选举将决定西方文明的命运。」

马斯克上周末到这个位于美国中西部北边的州，重现去年11月协助川普击败民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）使用的砸钱策略，向连署反对所谓「激进主义法官」的人发钱。

联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）是民主党左派大老，他在X上告诉支持者，他们「有权拒绝马斯克和寡头政治收买我们的选举。向全国发出强有力的讯息吧。今天就把票投给克劳福吧」。

除了测试民心所向外，威斯康辛州的选举结果将决定威斯康辛州最高法院是多数左倾或右倾，攸关选区边界选择等裁定结果。

佛州有两席联邦众议员补选，以填补川普的国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）和退出司法部长提名的盖兹（Matt Gaetz）的遗缺。共和党稳操胜券，民主党不抱幻想。