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媒体人踢爆美国Signal门丑闻 川普宣布接受揭发记者访问

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天稍早宣布，将接受揭发重大国安漏洞「Signal门」丑闻的记者访问。这位记者上月踢爆，自己被误加到美国高阶官员讨论机密军事攻击计画的Signal群组，引起外界哗然。

美国时事媒体「大西洋月刊」（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）上月公布美国高层在美军袭击叶门叛军「青年运动」（Houthi）前、在通讯软体Signal上讨论敏感情资的细节。高德柏格因此变得全球知名，但也遭川普（Donald Trump）及其内阁官员严厉抨击。

川普在社群媒体发文宣布接受访问时，提到这起所谓的「Signal门」（Signalgate）丑闻，并指控高德柏格应为「许多关于我的虚构故事负责」。专访预定于今天稍晚进行。

川普说：「我是出于好奇才接受访问，也当作和自己较劲，只是想看看大西洋月刊是否能『据实报导』。」

高德柏格被误加到讨论袭击叶门叛军的国安群组，震撼美国国安机构及全球，促使一些人要求美国国防部长、前福斯新闻（Fox News）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）辞职。

赫格塞斯日前又被爆出，在Siganl一个私人群组分享空袭叶门叛军的敏感情资，群组成员包含他的妻子、弟弟、私人律师及幕僚。

川普目前仍力挺赫格塞斯及其他在国安群组里的高阶官员，他将这起丑闻斥为「猎巫」，并称赫格塞斯的工作表现「非常出色」。

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