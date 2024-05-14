孟买加油站巨型看板倒塌 12死60伤

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（法新社孟买13日电） 印度官员今天表示，印度大城孟买（Mumbai）一块巨型看板在猛烈风暴侵袭期间倒塌，造成12人死亡、至少60人受伤。

孟买东部一处加油站的巨型看板倒塌，将数十人困在底下，挖土机从残骸中挖掘，搜救人员也正努力寻找任何生还者。

印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force, NDRF）检查人员邱汉（Gaurav Chauhan）说，有8具罹难者遗体已从残骸中移出，还有4具遗体仍埋在瓦砾堆底下。

他说：「我们已经找出遗体所在位置，但由于现场有加油机且情况可能会有危险，我们无法将他们移出。」

市政当局稍早发布的声明指出，搜救人员已救出60人并送医治疗。

根据孟买警方在社群媒体X上的贴文，这块倒塌的巨型看板长70公尺、宽50公尺。

孟买遭遇狂风暴雨和沙尘暴，树木被连根拔起，一度在市区部分地方造成停电，且列车班次大乱。

印度媒体报导说，孟买的国际机场班机暂时停飞，至少有15架飞机被迫改道。

孟买所在的马哈拉什特拉邦（Maharashtra State）副行政首长法德纳威斯（Devendra Fadnavis）表示，伤者已送往拉加瓦迪医院（Rajawadi Hospital）救治。

法德纳威斯在X贴文中说：「已下令对这起事件进行高层级调查。」