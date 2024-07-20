孟加拉动荡 已至少133死

afp_tickers

3 分钟

（法新社达卡20日电） 为平息学生示威引发的与日俱增国内动荡情势，孟加拉士兵今天在各大城��巡逻，镇暴警察对违反政府宵禁令的抗议人士开枪。

根据法新社就警方和医院通报进行统计，本周的暴力情势截至目前至少已经造成133人丧生，对执政15年的总理哈希纳（Sheikh Hasina）独裁政府构成重大挑战。

武装部队发言人沙哈达特．霍森（Shahdat Hossain）告诉法新社：「已对全国部署军队，以维护法律和秩序。」

民营电视频道Channel 24报导，至少到当地时间明天上午10时将维持宵禁。

今天天亮时分，拥有2000万人口的首都达卡街道几乎阒无人声，部队步行或搭乘装甲运兵车展开巡逻。

但是后来有数以千计民众回到住宅区兰普拉区（Rampura），警方对群众开枪，至少造成一人受伤。

52岁抗议人士伊斯兰（Nazrul Islam）告诉法新社：「国家陷入无政府状态…他们把人民当做小鸟一样地开枪乱射。」

各大医院对法新社通报，自从18日以来，枪击死亡人数持续攀升。

警方发言人法鲁克．霍森（Faruk Hossain）告诉法新社，首都昨天有「数以十万计民众」跟警察搏斗，「至少150名警察入院治疗，近150人接受急救」。他表示，有两名警察被打死。

孟加拉本月几乎天天都有游行要求结束配额制度。这项制度为特定族群保留一半以上的公务员职位，包括1971年与巴基斯坦的解放战争退伍军人子女。

批评人士认为这项制度嘉惠支持76岁哈希纳的亲政府团体成员的子女。维权团体指控哈希纳政府滥用国家机器巩固权力打压异己，包括法外处决反对派人士。