孟加拉动荡 警方难平乱

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（法新社达卡19日电） 孟加拉示威学生今天闯入一处监狱，释放数以百计囚犯。警方难以平息动乱，尽管禁止公众聚集，首都达卡仍出现大型集会活动。

根据法新社统计医院通报的罹难者人数，本周冲突造成的死亡人数已增到至少105人，对执政15年的总理哈希纳（Sheikh Hasina）专制政府形成巨大挑战。

不具名警察告诉法新社，示威学生主闯入中部诺尔辛迪县（Narsingdi）一座监狱释放囚犯，之后对监狱放火。他说：「我不知道囚犯人数，但应该有数百人。」

自抗议活动展开以来，达卡（Dhaka）警方首度采取严厉措施，禁止当天所有公共集会，力防暴力情事再发生。

警长拉曼（Habibur Rahman）告诉法新社：「我们今天已禁止达卡所有集会、游行和公众聚集。」他还说，有必要以此行动确保「公众安全」。

尽管有关当局为遏止集会而关闭网路，这座约有2000万人口的大城市周边仍再度发生警民对峙情况。

一名参加达卡游行活动的抗议人士在被警察暴力驱散时受到轻伤。他告诉法新社：「我们的抗议活动将持续下去。」

他还说：「我们要哈希纳立即辞职。政府应对相关死亡事件负责。」

根据法新社取得的达卡医学院附设医院（Dhaka Medical College Hospital）所列名单，达卡今天至少有52人死亡。根据院方描述，本周到目前为止通报的死亡事件中有一半以上是警方开火造成。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）表示，攻击示威学生情事「令人震惊且无法接受」。

他声明中说：「必须对这些攻击事件进行公正、迅速和彻底的调查，并追究相关人员的责任。」

孟加拉本月几乎天天都有游行要求结束配额制度。这项制度为特定族群保留一半以上的公务员职位，包括1971年解放战争退伍军人的子女。

批评人士认为这项制度嘉惠支持哈希纳的亲政府团体子女。维权团体指控哈希纳政府滥用国家机构巩固权力并压制异议，包括法外处决反对派人士。