孟加拉大选在即 少数族群印度教徒保持警惕

（法新社孟加拉耶绍11日电） 经历连串血腥宗教冲突后，孟加拉将于12日举行大选。在当地身为少数族裔印度教社群的比斯瓦斯（Suchitra Biswas）只盼望和平与和谐。

她的渴望反映出孟加拉1310万印度教徒所共同感受的不安，特别是不久前才发生一场由学生主导的抗争酿至少有70人在骚乱中丧生，让印度教徒人心惶惶。印度教在孟加拉是人数最多的宗教少数派。

根据官方数据，人口1.7亿的孟加拉，只有4%的候选人来自少数族裔，使他们在国会中的代表性严重不足。

92岁的比斯瓦斯在阿拜纳加尔（Abhaynagar）的祖居外说：「我祈祷并希望和平终能降临……愿所有信仰的人都能永远和睦共处。」她的家族已在此地传承三代。

耶绍（Jessore）地区比斯瓦斯所住村庄内，印度教家庭曾两度因族群攻击而逃亡。第一次是在1971年孟加拉独立战争期间，第二次则是在2014年选举相关暴力事件爆发时。

比斯瓦斯回忆时语带颤抖说：「那时我才刚生小孩（1971年），我和成千上万的人一起，带着7天大的婴儿走了5天路，才抵达印度的难民营。」

比斯瓦斯在逃亡数月后才回到孟加拉家乡，但她的婴儿却在逃亡后两个月夭折。

穆斯林为主的孟加拉，在2001年与2014年大选期间发生大规模暴力事件后，选举始终让少数族群不安。

印度教徒经常因被视为倾支持前总理哈希纳（Sheikh Hasina）所属人民联盟党（Awami League）而成为攻击目标。

哈希纳在2024年7月的动乱后被推翻，之后她一直旅居长年盟友、以印度教徒为主的印度。