孟加拉总理释善意遭拒 学生扬言持续抗议公职配额制

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（法新社孟加拉首都达卡18日电） 孟加拉学生团体今天矢言将继续针对公务员职位配额制度进行全国性示威行动，果断拒绝总理哈希纳（Sheikh Hasina）承诺为命丧示威现场的7名年轻人讨回正义的橄榄枝。

哈希纳政府已下令无限期关闭各级院校，并加强镇压数周来为诉求公部门就业机会平等而发起的集会。

示威者与支持哈希纳领导的人民联盟党（Awami League）的学生在街头以砖头和竹竿互相攻击，镇暴警察使用催泪瓦斯和橡胶子弹进行驱散。

哈希纳透过电视转播向全国发表演说，并谴责示威者遭到「杀害」。她誓言，无论当责者属于哪一个政党，他们都会受到惩罚。

但发起本月示威集会的主要组织「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）表示，哈希纳的话语一点也不诚恳。他们敦促和自己同阵线的青年支持者们继续示威。

示威统筹者之一的马默德（Asif Mahmud）告诉法新社：「这并未检讨她领导的执政党人士的谋杀行为以及所作所为带来的混乱。」

在今日新一波示威开始前，学生反歧视运动组织呼吁国人进行一场全国停工行动，商店暂停营业，民众待在家里。

这则呼吁在首都达卡（Dhaka）受到广泛奉行。平时挤得水泄不通的城市道路上，现在几乎看不到任何车辆。

孟加拉警方今日宣布已有第7位示威者身亡，他于昨晚逝世；警方并承认这名18岁青年死于警察之手。

警方督察人员米亚（Bacchu Mia）向法新社透露：「该名青年在被橡胶子弹击中后送往医院，但他在到院前便已身亡。」