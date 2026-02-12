孟加拉推翻前总理哈希纳后 首次举行大选

（法新社达卡12日电） 孟加拉2024年在学生带头下推翻时任总理哈希纳后，今天首次举行大选，过去遭哈希纳政权打压的各政党重返激烈选战，已故前总理吉亚的儿子拉曼与伊斯兰党的竞争尤其受瞩。

孟加拉选民将直接选出300位国会议员，另有50个女性席次是根据政党所列名单，依照政党得票比例分配。

孟加拉前总理吉亚（Khaleda Zia）之子、重量级政治人物拉曼（Tarique Rahman）是呼声最高的总理人选之一，他对自己领导的「孟加拉民族主义党」（Bangladesh Nationalist Party, BNP）重返执政颇具信心。

现年60岁的拉曼在自我流亡17年后，于去年12月返国，受到大批支持者热烈欢迎。

不过拉曼仍面临严峻挑战，他的强劲对手是孟加拉最大的伊斯兰主义政党「伊斯兰党」（Jamaat-e-Islami）。

现年67岁的伊斯兰党领导人沙费克．拉曼（Shafiqur Rahman）在基层发起纪律严明的竞选活动，如果伊斯兰党胜选，这位前政治犯可能在宪法保障世俗主义的孟加拉，领导该国第一个伊斯兰主义政府。

孟加拉今天在全国各地部署30多万军警人员负责维安。联合国专家在选前曾警告，孟加拉社会的「包容程度日益降低、威胁及攻击事件增加」，且有一波尤其针对数以百万计年轻首投族的「恶意假讯息海啸」。

高龄85岁的孟加拉临时政府领导人尤努斯（Muhammad Yunus）将在交棒新政府后卸任，他称这次大选「影响深远」。

孟加拉前总理哈希纳（Sheikh Hasina）掌权15年后，于2024年8月被推翻并出逃，该国之后便一直由诺贝尔和平奖得主尤努斯领导，他的政府已禁止哈希纳的人民联盟党（Awami League）参选。

尤努斯也提倡推动全面的民主改革宪章，彻底改变他口中「完全崩坏」的政府体制，并防止一党专政死灰复燃。

此外，1亿2700万孟加拉选民今天也透过公投，决定是否支持限制总理任期、在国会新设上议院、强化总统职权及司法独立性等提案。

孟加拉于当地时间下午4时30分（台湾时间下午6时30分）结束投票并展开人工计票。根据过往开票情形，选举结果将在数小时后陆续公布。