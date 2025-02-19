学者：川普冻结对外援助 削弱美在太平洋影响力

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（法新社雪梨19日电） 专家学者表示，美国总统川普暂时冻结对外援助，已导致南太平洋地区多项重要计画陷入瘫痪，不仅对人命构成威胁，也损害了美国在这个地区争取影响力的努力。

发展机构表示，热带太平洋岛国容易遭受天灾、与世隔绝，同时受到海平面上升威胁，是全球最依赖援助的部分国家。

此外，这些国家也处于中国与美国、澳洲和其他盟国在太平洋地区争夺贸易、金融和军事影响力的核心位置。

多年来，美国协助这些国家购买治疗热带疾病的救命药物、打击非法捕鱼，并为沿海村落做足因应地震和台风的准备。

川普上个月出手整顿美国国际开发总署（USAID），宣布将420亿美元预算大多数资金冻结90天，上述援助及更多计画都因此陷入困境。

●人们将死去

根据澳洲智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute），2008年至2022年间，美国向太平洋岛屿提供了21亿美元援助。

澳洲国立大学（Australian National University）太平洋事务分析家史密斯（Graeme Smith）说：「美国为人类免疫缺乏病毒（HIV，爱滋病毒）、抗药性、结核病和疟疾相关医疗提供了大量援助。」

他告诉法新社：「这些计画一旦中止，人们就会死亡，而这些计画目前已经中止。」

●信任感被削弱

巴布亚纽几内亚环境律师博西普（Peter Bosip）警告说，冻结援助资金可能会削弱信任感。

博西普说：「人们将因此感到困惑，这会让他们不相信援助机构的努力和他们所提供的支持。」

博西普说：「我不认为美国的援助资金会回归，尽管他们表示将在90天后进行审查。在现任总统掌权之下，我想不会再有金援了。」

罗伊国际政策研究院经济学家戴扬特（Alexandre Dayant）表示，美国已变得「不可预测」，其盟友可能不再依赖它来资助太平洋计画。

他说：「美国在太平洋地区的声誉将受到永久性伤害。」

「坎培拉将面临填补缺口的压力，但事情没有这么简单，我们的援助预算实际上也很有限。」

●首选合作伙伴

过去10年，中国向太平洋国家承诺资助数十亿美元，用于医院、体育馆、道路和其他公共工程。

中国似乎正受益于此。近年来，索罗门群岛（Solomon Islands）、吉里巴斯（Kiribati）和诺鲁（Nauru）相继与台湾断绝外交关系，转与中国建交。

索罗门群岛2022年与中国签署一项安全协议，但内容未对外公开，引发外界臆测，北京有朝一日可能寻求在该地区建立更永久的军事基地。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，坎培拉将致力成为太平洋邻国的首选合作伙伴。

她在声明中说：「这对我们地区的繁荣、稳定和安全至关重要。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）