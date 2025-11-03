安德鲁卷丑闻遭撤王子头衔 川普表示为英王室难过

afp_tickers

2 分钟

（法新社空军一号机上2日电） 英国国王查尔斯三世因胞弟前王子安德鲁与已故性犯罪者艾普斯坦的丑闻关系，撤销他的王子头衔后，美国总统川普今天表示他为英国王室感到「非常难过」。

当法新记者问及英国王室与安德鲁（Andrew）最近的风波，川普（Donald Trump）在总统专机空军一号（Air Force One）上回应：「我非常难过。我的意思是，这对英国王室而言是件糟糕的事情。」

美国已故金融人士艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）提告安德鲁后，两人于2022年达成庭外和解，但安德鲁同年仍遭王室拔除部分军衔、襄赞王室等职务。

但随着英国社会对安德鲁与艾普斯坦关系的愤怒声浪日益高涨，上月30日英王查尔斯三世（King Charles III）撤销胞弟安德鲁的王子头衔。

川普谈到：「这真是一场悲剧，太遗憾了。我是说，我为英国王室感到难过。」

现年79岁的川普，近几个月也因被控与艾普斯坦关系匪浅而面临政治风波。艾普斯坦2019年已在狱中去世。

此外，英国政府今天也宣布，将剥夺安德鲁的海军中将荣誉军衔，这是他最后仅存的军衔。安德鲁现在名为安德鲁．蒙巴顿．温莎（Andrew Mountbatten Windsor）。

川普经常表达他对英国王室的钦佩之情，最近一次是川普今年9月赴英进行国是访问，获得查尔斯三世盛情款待的时候。