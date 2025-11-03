安德鲁卷性丑闻 遭拔最后英皇家海军中将荣誉衔

（法新社伦敦2日电） 英国政府今天表示，将剥夺前王子安德鲁（Andrew）仅存的荣誉性海军中将军职，这也是他最后一个军衔。

金融人士艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）提告安德鲁后，在2022年达成庭外和解。当时安德鲁的母亲伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）曾褫夺他一些荣誉军职。

随英国社会对安德鲁与艾普斯坦关系的愤怒声浪愈来愈大 ，上月30日英王查尔斯三世（King Charles III）褫夺胞弟安德鲁的王子头衔。

国防大臣希利（John Healey）今天向英国广播公司（BBC）表示：「安德鲁先前已陆续交回他曾拥有的荣誉军衔…而如今国防部再次遵照国王指示，撤除他最后的海军中将荣誉军衔。」

至于安德鲁是否也会被收回军功勋章，希利在「昆斯伯格节目」（Laura Kuenssberg programme）受访时表示，这将依国王指示来决定。

安德鲁曾因1982年福克兰战争（Falklands War）担任皇家海军直升机驾驶而获得勋章；他于2001年退役，服役达22年。

法新社报导，安德鲁始终否认对朱弗里有任何性侵行为。而朱弗里今年4月自杀身亡，享年41岁。她的身后回忆录于10月出版，内容指出自己有3次被贩送至安德鲁处，和他发生性关系，其中两次她年仅17岁。

英国白金汉宫（Buckingham Palace）10月30日发布措辞强烈的声明指出：「今后安德鲁王子将以安德鲁・蒙巴顿・温莎（Andrew Mountbatten Windsor）为名」，并说「尽管他否认，但相关谴责是有必要的」。（编译：纪锦玲）

