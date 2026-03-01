安理会分裂：美以自辩攻伊朗合法 德黑兰谴责战争罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国安全理事会今天召开紧急会议，美国与以色列为攻击伊朗行动自我辩护，伊朗则谴责美以空袭造成平民伤亡，犯下「战争罪」。

美国大使瓦尔兹（Mike Waltz）表示：「国际社会长期以来坚守简单且必要的一贯原则，也即伊朗不能拥有核武。」他指出，过去联合国有多次决议，但都被德黑兰藐视。

他又说：「这项原则不是政治问题，而是全球安全问题。为此，美国采取行动是合法的。」

瓦尔兹谈及伊朗近期对抗议民众采取致命镇压手段，他说，伊朗今天列席安理会紧急会议，「无异是在嘲弄联合国」。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）谴责安理会部分成员「虚伪」，因为他们只批评美国和以色列，却未指责伊朗的报复行为。

伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）谴责美以攻击造成平民伤亡，尤其是伊朗南部米纳布学校（Minab School）超过100名儿童罹难，这是「战争罪行」。

值得注意的是，对于美国总统川普在安理会紧急会议前宣布伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已经死亡一事，伊拉瓦尼并未证实，也未置评。

今天会中各方立场分歧，凸显出安理会分裂情况。

俄罗斯与中国仅谴责美以的攻击行动，其他国家多将矛头指向伊朗。另部分国家则措词审慎，只呼吁局势降温。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，中东地区的军事行动恐将引发难以控制的连锁反应。（编译：纪锦玲）