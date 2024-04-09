安理会将审巴勒斯坦加入联合国正式成员 美国料否决

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（法新社纽约联合国总部8日电） 联合国安全理事会今天表示，将于本月就巴勒斯坦申请成为联合国正式成员一案做出决定。一般认为，在美国反对下，这项申请案不太可能通过。

在以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）于加萨地区（Gaza）交战已迈入第7个月之际，联合国安全理事会（UN Security Council）将进行这项审理案，巴勒斯坦人视为「历史性」行动，以色列则愤而谴责。

联合国安理会轮值主席国马尔他驻联合国大使佛瑞泽（Vanessa Frazier）宣布：「安理会已决定必须在4月进行这项审议。」

要成为联合国正式成员必须先通过安理会这一关，接着须获得联合国大会支持。但以色列的盟邦美国在安理会握有否决权。

巴勒斯坦自2012年起享有联合国观察员国地位，多年来不断争取成为正式成员国。一旦如愿，将等同巴勒斯坦的国家地位获得承认。

巴勒斯坦上周重新递交2011年提出过的联合国正式成员申请案后，安理会便成立临时委员会展开审议程序。巴勒斯坦驻联合国代表曼苏尔（Riyad Mansour）对媒体记者说：「今天是历史性的一刻。」

曼苏尔也在联合国大会上表示：「我们要求的不过是在国家群体中拥有我们应有的位置，与其他国族和国家一样获得平等对待，以及在我们祖传的土地上自由、有尊严、和平与安全地生活。」

不过观察家预测，自2011年以来就反对巴勒斯坦成为联合国正式成员的美国，这回也会动用否决权。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）说：「我方立场众所周知，没有改变。但我们会继续努力找到一条迈向两国方案的途径。」

按照美国法律，任何联合国机构若给予巴勒斯坦国正式成员地位，美国必须停止供应资金。但过往美方有时会选择性执法。

华府重申联合国不是仔细解决巴勒斯坦国家地位的场域，强调这个问题应透过以色列和巴勒斯坦人之间的协议来解决。

以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）则在联合国大会上痛批说：「安理会现在不处理将哈玛斯认定为恐怖组织，反而忙着讨论是否承认『巴勒斯坦纳粹』（PalestiNazi）国。这会是让最卑鄙的罪行获得最可鄙的奖赏。」

尔登还说：「安理会正在考虑让（去年）10月7日（哈玛斯对以色列攻击案的）凶手和支持者获得联合国正式成员资格。光是对这件事进行讨论，本身就已经是种族灭绝恐怖行为的一项胜利。」

根据以色列统计，共有1170人遭哈玛斯武装分子杀害，多数是平民；另有250多名以色列人和外籍人士曾遭哈玛斯挟持为人质，至今仍有129人尚未获释。

哈玛斯统治的加萨地区卫生部则统计，以色列对当地的报复攻击至少已造成3万3207人丧命，大多是妇孺。