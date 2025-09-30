安理会将投票 决定海地外国维安部队未来

（法新社纽约联合国总部29日电） 联合国安全理事会今天将进行投票，决定是否将联合国支持的海地「多国维安任务支援团」升级为拥有军队的部队。

「多国维安任务支援团」（Multinational Security Support Mission）目前仅包含1000名主要来自肯亚的警察，协助海地警察应对遍地开花的帮派暴力。

但自2023年批准以来，这项任务的结果好坏参半。

海地过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）上周在联合国的外交会议上表示：「每天，无辜的生命在子弹、火焰和恐惧中消逝。」

圣席尔表示，支持美国和巴拿马提出、将MSS转型为更具韧性部队的决议草案；这一部队的初始任期为一年。

与MSS仅由执法机构组成不同，新部队的规模最多可达5500名制服成员，其中包括警察和军队部队。肯亚总统鲁托（William Ruto）上周表示：「只要有合适的工作人员、足够的资源、适当的设备和必要的后勤支持，海地的安全就可以恢复。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）数月前提出，在联合国内部设立一个支持办公室，以提供新部队所需的后勤和财务支持。

美国副国务卿蓝道（Christopher Landau）上周表示：「这项任务将赋予部队主动打击帮派、恢复海地安全的权力，同时确保它拥有达成任务预期目标所需的适当工具。」

「然而，采纳这项决议并非必然，尽管安理会大多数成员支持这一决议，仍可能有人试图阻止或拖延我们对海地的应对。」

中国先前曾对在海地没有政治过渡的情况下MSS的角色表示怀疑，但在投票时选择弃权，俄罗斯也同样如此。

根据外交消息来源，目前不清楚这两个拥有否决权的国家今天投票将采取何种立场。