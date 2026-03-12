安理会要求停止攻打邻国 伊朗大使批公然滥用职权

（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国安全理事会今天通过决议案，要求伊朗停止对波斯湾国家的攻击，但未提及美国或以色列对伊朗的空袭，伊朗大使痛批此举是对国际组织的「公然滥用」。

这项决议案以13票赞成、2票弃权通过，「要求伊朗伊斯兰共和国立即停止对巴林、科威特、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国与约旦的所有攻击」。

这项决议案同时「谴责伊朗伊斯兰共和国任何意图封锁、阻挠或以其他方式干扰荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）国际航行的行为或威胁」。

美国与以色列于2月28日联手攻击伊朗，击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），并持续轰炸伊朗多处地点后，伊朗多次对波斯湾国家发动攻击作为报复。

此外，伊朗也朝行经荷莫兹海峡的商船开火。荷莫兹海峡是全球燃料贸易的重要海上通道，伊朗此举是在对全球经济造成冲击。

这项决议案是由巴林驻联合国大使阿尔罗瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）提出并获得135国支持。阿尔罗瓦伊说，决议案获得通过，反映出波斯湾在全球经济中的关键地位。

阿尔罗瓦伊在联合国安理会上表示：「这是为什么确保这个区域的安全不仅是区域事务，也是国际社会的共同责任，与全球经济稳定和能源安全息息相关。」

联合国安理会对决议案进行表决时，拥有否决权的中国与俄罗斯均弃权，不满决议案未提及美、以对伊朗的敌对行为。

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，这项决议案的通过代表「为了推动美国与以色列的政治目的，公然滥用安全理事会职权」。

他说：「我必须明确指出，这项决议案对我国而言是明显的不公正，我国才是遭受明确侵略的主要受害者。」

支持决议案的美国表示，通过决议反映了国际社会普遍谴责伊朗的攻击行动。

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）说：「伊朗制造混乱、意图挟持邻国、动摇区域决心的策略，明显已适得其反，今天的表决结果就是明证。」