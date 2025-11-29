宏都拉斯大选前夕 川普特赦前总统叶南德兹

afp_tickers

2 分钟

（法新社佛州棕榈滩28日电） 宏都拉斯总统大选即将登场，美国总统川普今天对宏国政治进行重大干预，不仅特赦已遭定罪的前总统叶南德兹，还扬言若他偏好的候选人败选，将切断美国的援助。

川普表示，他将特赦前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）。叶南德兹去年在美国法院因贩毒罪名被定罪，判处45年徒刑。

叶南德兹于2014年至2022年期间领导这个中美洲国家，后遭美国检方指控协助约400吨古柯硷输入美国。

他在卸任仅数周后被引渡至美国，当时现任总统、左派的秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）刚上台。

川普今天在「真实社群」（Truth Social）贴文中，重申他对宏都拉斯保守派「国家党」（National Party）总统候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持，并表示：「如果他没赢，美国将不会再把好钱投入无底洞。」

他说：「因为一个错误的领导人只会为一个国家带来灾难性后果，无论是哪个国家都一样。」

川普先前就已表态支持阿斯夫拉，但他最新的言论则更进一步，显然是以阿斯夫拉的胜选作为未来援助宏都拉斯的条件。

67岁的阿斯夫拉是建筑业大亨，也是宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）的前市长。他正与左翼律师蒙卡达（Rixi Moncada）及同为右翼的电视主持人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）陷入激烈的三方竞争。

川普今天指控72岁的纳斯拉亚是搅局的候选人，意图分散阿斯夫拉的选票。