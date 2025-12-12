宏都拉斯选举争议多 人权团体称黑帮涉胁迫选民投票

afp_tickers

2 分钟

（法新社德古西加巴12日电） 一个知名人权团体今天表示，宏都拉斯帮派成员涉嫌在11月30日总统选举日「胁迫」选民投票，并指控竞选期间发生了7起疑似政治相关命案。

宏都拉斯长期受到帮派暴力困扰，境内如「18街帮」（Barrio 18）与「救世鳟鱼帮」（Mara Salvatrucha」（Mara Salvatrucha）等黑帮组织，皆被美国列为恐怖团体。

非政府组织克里斯托萨（Cristosal）表示，他们的调查发现，有6名「担任或自称担任地方职务」的男性遭杀害，另有一名5岁儿童在自由重建党（Libre）示威活动中遭到武装攻击而丧生。

克里斯托萨调查主任瓦连德（Rene Valiente）告诉法新社，该组织也发现「基于帮派在投票所周边的存在，出现某些胁迫行为」，但尚无法判定帮派意图支持哪个政党。

现任总统、出身左翼自由重建党的卡斯楚（Xiomara Castro）声称，她的选民在多个地区受到帮派威胁，并呼吁展开调查。

宏都拉斯总统选举结果至今仍未公布，但选情已受到两位右翼候选人质疑，包括电视主持人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）与获得美国总统川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

选委会官员表示，阿斯夫拉以些微差距、略高于1个百分点领先对手。