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宗派杀戮引反扑 叙利亚新当家促阿拉维派投降

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（法新社大马士革7日电） 叙利亚垮台前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）所属的阿拉维派武装分子对新领导阶层发动迄今最猛烈的攻击后，叙利亚领导人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天敦促他们缴械投降。

根据叙利亚战事监控团体的统计，叙利亚安全部队今天「处决」162名阿拉维派（Alawite）人士，安全部队昨天与效忠于阿塞德的枪手发生致命冲突后，在这个少数宗教派别的老巢地中海沿海地区发动大规模行动。

根据叙利亚总统府上传于通讯应用程式Telegram的演说，夏拉表示：「你们攻击了所有叙利亚人，犯下不可饶恕的错误。反击已经来临，你们无法抵挡。」

「放下你们的武器投降，以免为时已晚。」

叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自昨天在叙利亚西部沿岸地带爆发冲突以来，已有超过250人丧生。在此之前，这个地区本周还发生其他致命事件。

恢复安全一直是叙利亚新政府最复杂的任务之一。新政府是在伊斯兰主义分子领导的部队于去年12月发动闪电攻势推翻阿塞德后取得政权。

在今天的演说中，领导反抗军联盟推翻阿塞德的夏拉也矢言，将继续努力「确保武器只掌握在国家手中」。

他承诺「不会再有未受管制的武器」。

西方列强与叙利亚邻国都强调新的叙利亚必须团结。叙利亚在阿塞德治下历经多年战争的摧残，正在寻求重建国家的资金。

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