审计机构：欧盟关键原料过度依赖少数国家

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟审计机构今天提出警告指出，欧盟若希望摆脱对外国的依赖达成气候目标，必须于2030年前加紧确保关键原料供应。

锂、镍、钴是电池、风力发电机等电子产品不可或缺的原料，为欧盟推动绿色转型所需。

布鲁塞尔希望提升欧洲本地生产，以避免新冠疫情期间，或2022年俄罗斯入侵乌克兰后所出现的供给冲击重演，同时也要改变中国在关键原料方面的主导地位，因为这对欧盟多项重要产业构成威胁。

然而，根据欧洲审计院（European Court of Auditors）报告，欧盟27国在关键原料进口来源多元化、扩大国内产能方面步履维艰，回收利用也「仍在起步阶段」。

欧盟规划于2050年实现气候中和，若要达成其能源和气候目标，必须确保这些矿物稳定供应。

这份研究分析欧盟「关键原料法」（Critical Raw Materials Act）2024年生效之后的作为。该法旨在确保欧洲能源转型长期所需的26种矿产供应。

该法就任何一项战略原料制定于2030年前实现至少10%在欧盟境内开采、40%在境内加工制造、25%在境内回收再利用的目标。同时，欧盟对单一国家任一战略性原料依赖度不得超过65%。

欧洲审计院指出，「距离达成目标仍有很长的路要走」。

该法上路时，中国供应欧盟97%的镁，这是制造氢电解槽的重要材料；土耳其供应欧盟99%的硼，这是太阳能板所需；智利供应欧盟79%的锂，为电动车电池的关键原料。

欧洲审计院的彭图斯-罗西曼努斯（Keit Pentus-Rosimannus）指出：「在这些原料供应上，我们对少数欧盟以外国家过度依赖而产生风险。因此，欧盟必须提升能力，在这方面降低易受伤害的程度。」