宾州造势大会枪击案 川普同意接受FBI访谈

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦调查局（FBI）官员今天表示，前总统川普已同意与FBI见面，就本月13日发生的企图暗杀未遂一案，以受害者身分进行访谈。

法新社报导，FBI官员就7月13日枪击事件提供最新调查进展，并说尚未确定20岁枪手库克斯（Thomas Matthew Crooks）的攻击动机。

调查人员表示，库克斯在宾州巴特勒（Butler）川普的造势大会上开了8枪后，遭美国特勤局（Secret Service）狙击手击毙；他似乎是个「独行侠」，当局尚未确定他是否有同谋。

FBI特别探员罗杰克（Kevin Rojek）表示，与川普访谈将是「对受害者的标准访谈程序，如同我们在任何其他案件中，对任何受害者所做的访谈一样。」

罗杰克说：「就他所观察到的情况，我们想了解他的看法。」

FBI官员表示，他们已经访谈了数十名认识库克斯或与他有过往来的人，包括家人、同事、以前的教师和同学等。

「我们了解到这个人非常聪明，上过大学并且维持稳定就业…他主要社交圈似乎仅限于他的直系亲属，据信他几乎没有朋友和熟人。」

FBI官员指出，库克斯的父母表示，他们事先并不知道儿子的预谋。罗杰克表示：「在目前阶段，我们确实认为这说法可信。」

FBI局长瑞伊（Chris Wray）上周在联邦众议院司法委员会作证表示，库克斯在袭击行动的前几天，曾于网上搜寻有关前总统甘乃迪1963年11月遭欧斯华（Lee Harvey Oswald）暗杀的详细资料。（译者：纪锦玲）