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密尔顿飓风肆虐佛州至少16死 百万户无电

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（法新社午休礁11日电） 美国佛罗里达州官员今天表示，飓风密尔顿死亡人数上升，至少已有16人遇难，断电户数达数百万，当地居民已开始艰难地重建生活。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天警告，「有些地方的水位持续上涨」。他表示风暴虽然「很严重」，「值得庆幸的是，这还不是最糟的情况」。

佛州官员表示，仍有超过200万户家庭与企业停电，飓风密尔顿（Hurricane Milton）经过的一些佛州地区持续淹水。

美国总统拜登在白宫简报中表示，专家估计风暴造成的损失为500亿美元（约新台币1兆6225亿元）。

联邦政府对这场巨大风暴以及2周前摧毁部分东南地区的飓风海伦（Helene）的反应，越来越具有政治色彩，拜登表示他将于13日访问佛州勘灾。

联邦政府的灾难应变措施遭质疑是否有足够资金，拜登也吁请国会「加强支持力道」，特别是支持遭受重创的小型企业。

前总统川普谎称拜登－贺锦丽（Kamala Harris）政府已将飓风灾害资金转用于照顾移民，这种说法甚至招致了一些共和党官员反对。

当被问及川普是否应为危险的错误讯息负起全责时，拜登回答说：「不…但是他的嘴最大。」

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