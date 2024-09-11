寮国北部遭摩羯台风重创 至少1人丧命

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（法新社曼谷11日电） 寮国官员、地方及官方媒体今天表示，随摩羯台风而来的暴洪重创北部，村庄与农田被淹没，部分中国营运的水力发电设施暂停运作，水坝也面临泄洪压力，且台风夺走至少一人性命。

寮国崎岖多山的銮南塔省（Luang Namtha）和丰沙里省（Phongsaly）最受冲击，官媒寮国国家电视台（Lao National Television）播出的影片显示，居民待在较高楼层避难，甚至在高度及胸的混浊褐色泥水中艰难涉水前行。

銮南塔省一名导游告诉法新，9日那天不过短短40分钟，水就涨了2到3公尺。

清楚获知寮国状况并不容易，专制的共产政府严格控制发布的资讯，而官媒大多着重报导当局的救援工作。

然而联合国世界粮食计划署（World Food Programme）在社群媒体脸书（Facebook）发文表示，对寮国北部民众的安危「深感忧心」。

銮南塔省地方官员告诉法新，他的团队已自17个村落撤离300多人。

当地首府銮南塔市的空拍影像显示，这座约有5万居民的城市大部分地区都被混浊的褐色洪水淹没。

当地一些由中国营运的水力发电设施也因洪灾中断运作。根据前述地方官员，「銮南塔省洪水影响到南塔（Nam Tha）3号水力发电站，此设施现已关闭并停止发电」。

当地人称当局在没有警告居民的情况下，打开水门泄洪减轻水坝压力，官媒引述的官员则否认这种说法。