寮国甲醇中毒案 5外国观光客疑饮假酒丧命

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（法新社曼谷21日电） 西方政府官员和媒体今天指出，寮国西北部有「背包客天堂」之称的温永（Vang Vieng），外国观光客于当地疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的人数已增至5人。

死于寮国假酒案的第5人确认是一位英国律师。相关媒体指称她是怀特（Simone White），英国外交部表示，「正对一名在寮国丧生的英国女性家属提供协助」。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）说，证实有一位澳洲年轻女性身亡，她的一名友人仍在跟死神拔河。 相关官员指出，两名丹麦公民、一位美国人也因此事件丧命。媒体报导，他们在温永观光期间可能喝到假酒。

根据英国和澳洲媒体，这群约有10多人的观光客是在本月12日之后中毒。

艾班尼斯稍早告诉澳洲国会，19岁的琼斯（Bianca Jones）从寮国后送泰国医院后不治。琼斯的同龄旅伴仍在泰国的医院与死神搏斗。

艾班尼斯还说：「这是每个家长最害怕的事，也是任何人都不该承受的噩梦。我们也想藉此机会替琼斯朋友、正在奋力求生的鲍尔斯（Holly Bowles）加油集气。」

丹麦外交部今天则透过声明表示，两位丹麦公民命丧寮国；但声明没有提供进一步讯息。