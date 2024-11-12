对中鹰派且友台 传卢比欧将出任美国务卿

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（法新社华盛顿11日电） 「纽约时报」今晚报导，美国总统当选人川普将任命联邦参议员马柯．卢比欧（Marco Rubio）担任国务卿。若消息属实，卢比欧将成为第一位有拉丁美洲裔血统的美国国务卿。

纽时引述3名消息人士说法报导，川普尚未做出最后决定，但他看来属意来自佛罗里达州的卢比欧。

自川普上周赢得总统大选以来，一直有人提到卢比欧是最有可能出任国务卿的人选之一；另一名有力人选是前驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）。

卢比欧长期关注中国人权问题，先后因新疆、香港问题，两度遭北京制裁。2020年7月，中国制裁3位美国议员、1名官员与机构，以反制美方惩治新疆高官，其中包括卢比欧。2020年8月，中国就香港问题制裁11名美国人，以反击美方对中方官员的制裁，卢比欧也名列其中。

川普第2个总统任期的外交政策重心在「美国优先」，若卢比欧出任国务卿，将成为这项政策的重要推手。川普曾承诺终结乌克兰和中东的战争，并且避免再有美国军人陷入海外战事中。

佛州联邦参议员史考特（Rick Scott）在社群平台X向卢比欧道贺说：「他会恢复美国在全球的领导力，尤其是在拉丁美洲，因为他以尊严和勇气代表美国！」

卢比欧具有古巴血统，他若获得任命，将意味着他与川普的关系大幅改变。

2016年，两人在争取代表共和党竞选总统时，卢比欧说川普是「骗子」和「历来想当总统的人中最粗鄙的一个」。川普则蔑称卢比欧为「小马柯」，还嘲笑他上电视时流汗、化浓妆。

卢比欧最早在外交政策上出名，是因为他激烈反对古巴及其在拉丁美洲的左翼盟友，尤其是委内瑞拉。

他后来成为最敢批评北京的参议员之一，他将中国视为美国利益的一大威胁。

他企图让中国企业更难在美国经营，并基于中国对待维吾尔族的侵犯人权行为，在国会主导惩罚北京的行动。

与川普相比，卢比欧在外交政策上提出较传统的美国作法。

川普在竞选期间提到台湾必须缴「保护费」给美国时，卢比欧出面替台湾说话，并预言川普的第2个任期将支持台湾防卫对抗中国。