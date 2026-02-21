对等关税遭最高法院否决 川普旋祭出10%新全球关税

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天在最高法院推翻他大部分全球性关税措施后，旋即宣布对销往美国商品新加徵10%全球关税，平衡最高法院对他核心经济政策构成严厉打击。

川普在白宫椭圆形办公室签署关税命令，并于社群媒体表示该命令「形同即刻生效」。过去一年来，川普实施不同的关税税率以此向友邦及对手在贸易上施压。

根据白宫发布的资料，这项新的10%全球关税将于2月24日生效，为期150天。对于其他正进行调查的产业（包括制药业）及根据美墨加协定进口的商品，则维持豁免。

白宫表示，之前已与川普政府达成贸易协议的贸易伙伴，即使先前已同意更高税率，现也适用10%新税率。

不过一名白宫官员告诉法新社，川普政府日后将寻求「执行更合适的关税税率」方式。

今天稍早以保守派大法官居多数的美国联邦最高法院以6比3，裁定川普无权依据1977年国际紧急经济权力法（IEEPA）对各国加徵关税，因该法「未授权总统徵收关税」。

川普提名的两位大法官也加入否决行列，令川普大为震怒，并在没有证据的情况下指控最高法院受外国势力影响。

川普对媒体说：「我为法院中某些成员感到羞愧，真的很羞愧，他们没有勇气为我们国家做正确的事。」

川普强调：「为保护国家，总统其实可以收取比我先前更高的关税。」。

财长贝森特（Scott Bessent）在达拉斯经济俱乐部表示，改采替代方式将使「2026年关税收入实际上不会有太大变化」。

今天最高法院的裁决不影响川普对钢铝及多项商品徵收的产业别国安关税，行政部门进行中的调查还可能导致更多产业关税出炉。

尽管如此，这依然是川普去年重返白宫以来面临的最大法律挫败；过去最高法院的裁定整体上都对他有利。

大法官在裁定书中指出「若有意透过1977年国际紧急经济权力法（IEEPA）授予徵收关税这项特殊且非凡的权力，应如其他关税法明文规定。」

首席大法官罗伯兹（John Roberts）在裁定书中写道：「IEEPA未提及任何关税或徵税。」

多个企业团体对裁决表示欢迎，美国全国零售联盟表示这将为业者带来「极需的确定性」。

川普政府在言词辩论时曾指出，若关税被认定违法，企业将可获退款，但今天的裁定并未触及这部分。

衍生的退款或将缠讼多年。支持川普立场的大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）认为，退款程序恐为一场「大乱」。

宾州大学华顿预算模型（Penn Wharton Budget Model）预估，今天的裁定将产生高达1750亿美元的退款额。

外界普遍预期将参选2028年美国民主党总统初选的加州州长纽松（Gavin Newsom）表示，美国人理应从这场「非法圈钱」里获得退款。

「每一块钱美元的不法徵收都应立刻加计利息退还，吐出来！」

不过参议院银行委员会民主党首席议员华伦（Elizabeth Warren）提醒，目前消费者和许多小型企业「还没有任何法律机制要求返还已经缴的款项」。

耶鲁大学（Yale University）预算实验室估计，裁决后消费者面临的平均实际关税税率降至9.1%，低于之前的16.9%。