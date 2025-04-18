对美关税谈判 印尼承诺增加采购美国能源

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（法新社雅加达18日电） 印尼经济统筹部长艾朗嘉今天说，将增加从美国进口石油和天然气，作为缓解华盛顿威胁的高额关税协议一部分；他还说双边谈判将在60天内完成。

艾朗嘉（Airlangga Hartarto）与印尼代表团其他成员会见美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）、贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）和国务卿卢比欧（Marco Rubio）后，在华盛顿举行的线上新闻记者会上发表上述谈话。

艾朗嘉说：「印尼将增加从美国购买能源，包括液化石油气（LPG）、原油和汽油。」

「印尼也计划继续从美国购买农产品，例如小麦、大豆和豆奶。」

艾朗嘉说，印尼谈判团队希望下周与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）会面；他还说印尼是美国政府最早同意进行谈判的国家之一。

他也说，印尼承诺将为在印尼营运的美国公司，提供更简化的许可程序和奖励措施。

美国总统川普在4月2日「解放日」（Liberation Day）公布对印尼徵收32%对等关税，税率在美国的主要亚洲贸易伙伴中数一数二。但与大多数其他国家一样，高额关税暂缓90天实施，以便双方进行谈判。

艾朗嘉说：「印尼和美国已同意在60天内完成谈判，参考架构或框架已经达成共识。」

美国贸易代表办公室的数据显示，华盛顿对雅加达的货物贸易逆差在2024年达到179亿美元，比2023年增加5.4%。