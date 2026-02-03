将关闭甘乃迪中心两年整修 川普称不会完全拆除

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天表示，他不会拆除甘乃迪中心（Kennedy Center），但暗示将有重大改变。他前一天才宣布将关闭这个着名的华府艺文场馆两年，以进行整修。

川普昨天透露，他将暂时关闭这座综合场馆。在他将甘乃迪中心贴上过于「觉醒」（woke）的标签，随后又将自己的名字加到建筑外墙上后，已有多位知名艺术家取消了在甘乃迪中心的演出。

曾是营建业大亨的川普，今天在白宫椭圆形办公室被问及是否计划拆除甘乃迪中心时告诉记者：「我不是要把它拆掉，我会利用它的钢材。」

「我们会利用它的结构，我们会用一些大理石，有些大理石会被拆下来…但当它重新开放时，将会焕然一新，而且美轮美奂。」

川普表示，甘乃迪中心的整修工程预计于7月4日展开，花费大约在「2亿美元（约新台币63亿元）左右」，但未说明资金来源。

川普长期以来一直宣称，这座为纪念遇刺身亡美国总统甘乃迪（John F. Kennedy）而建、并于1971年启用的建筑，已经年久失修，需要进行翻新。

川普自1年多前重返执政以来，强势接管一度不具党派色彩的甘乃迪中心，并宣称部分表演艺术节目过于「觉醒」。