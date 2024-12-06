尹锡悦戒风波严连累高中母校 学生改穿便服以免成为泄愤目标

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（法新社首尔6日电） 韩国总统尹锡悦本周突然宣布戒严，引发各界挞伐，而涉及此事的政军要员正好是尹锡悦的高中校友，导致校车司机成为民众痛骂对象，该校学生也改穿便服，以免成为民众泄愤目标。

法新社报导，尹锡悦3日晚间突然宣布戒严，随后国会表决解除。涉入这场风波的主要人物有个关键共通点：他们都毕业于首尔的尊贵男校?岩高中。

法新社报导，私立的?岩高中在学业上并不出名，但有名牌光环。上述巧合引发网路上各种阴谋论疯传，甚至迫使这所学校对如今这些名誉扫地的校友发表公开谴责。

戒严风波发生后，韩国民众很快指出，现年63岁的尹锡悦和建议他宣布戒严的国防部长金龙显，以及行政安全部长李祥敏和国防部防谍司令官吕寅兄，都是?岩高中校友。

韩国「时事杂志」（Sisa Journal）写道：「12月3日的戒严：背后是?岩派。」韩国「世界日报」也质疑：「这是『?岩派』发动的政变吗？」

目前还没有证据显示，这几人的校友关系，在这场企图关闭国会、堪称灾难的赌注中扮演任何角色。

李祥敏也否认与其他人的校友关系在这场风波中扮演任何角色，他说「?岩同僚并无专门会议」。

不过，这并未阻止网友群起挞伐?岩高中，使得学校董事长尹明和（Yoon Myung-hwa，译音）迅速出面痛斥这几位校友。

她在脸书（Facebook）发文说，尹锡悦和现已辞职的金龙显是「?岩高中最丢脸的校友」，「他们毁坏国家和我校的名誉」。

就连校车司机也成了愤怒民众痛骂的对象，韩国媒体还报导，?岩高中学生甚至获准不必穿制服上学，以免成为民众泄愤目标。