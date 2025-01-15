尹锡悦颁戒严令掀风波 韩国陷入政治混乱6周

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（法新社首尔15日电） 韩国总统尹锡悦自去年底颁布戒严令，并派士兵和直升机进驻国会以来，令韩国陷入长达6周的政治动荡。尹锡悦被迫收回戒严令后即遭国会弹劾，目前正在等宪法法院审理。

有关当局今天执行法院新签发的逮捕令，进入尹锡悦的官邸将他逮捕。尹锡悦自称是为了以避免流血情事，才决定接受讯问。

以下是韩国戒严风波时间表：

● 2024年12月3日：戒严令

12月3日，尹锡悦在预算上与在野党发生争执后，透过电视演说颁布戒严令，他自称想保护国家「免受北韩共产势力威胁，并铲除威胁国民自由与幸福的叛国势力」。这次戒严令人想起韩国独裁统治的过去。

尹锡悦宣布戒严令后，武装军队前往国会、翻越围栏、砸碎窗户并乘直升机垂降，显然是为了阻止国会议员推翻戒严令，但国会议员12月4日凌晨仍以190对0票，通过要求解除戒严令，那时国会外头已聚集了数以千计的抗议群众。

后来士兵开始撤退，尹锡悦再度透过电视宣布解除戒严令。抗议群众欢欣庆祝，而尹锡悦则销声匿迹。

● 12月4日：弹劾计画

韩国在野党于12月4日立即矢言推动弹劾案，并提出正式动议。

他们分别对尹锡悦、他的国防部长、内政部长以及「戒严指挥官与警察厅长等军警界关键涉案人物」提出「叛乱罪」指控；警方宣布已就「叛乱罪」对尹锡悦等人展开调查。

● 12月7日：尹锡悦致歉

尹锡悦12月7日再度发表电视演说，为他造成的「不安与不便」致歉。

数以万计抗议群众在国会外抗议，但数小时后，由于弹劾案投票未达法定人数而不通过，尹锡悦仍持续掌权。

● 12月9日：尹锡悦遭限制出境

几天前辞去国防部长职位的金龙显，因涉及戒严令的颁布而遭到逮捕。尹锡悦的内政部长也下台。

主要反对党表示，将在12月14日试着再度表决弹劾案。翌日，司法部对尹锡悦发布出境限制。

12月12日，尹锡悦再度为他突颁戒严令的决定辩护，称在野党将韩国推向「国家危机」。

● 12月14日：尹锡悦遭弹劾

在300名国会议员中，有204人投票赞成弹劾尹锡悦，85人投票反对。尹锡悦遭到停职，而韩国宪法法院有6个月的时间审理投票结果，总理韩洙（Han Duck-soo）成了韩国代理总统。

国会通过尹锡悦弹劾案后，国会建筑外出现数以万计的示威群众欢欣庆祝的场景。

● 12月27日：第2度弹劾

尹锡悦1周内2度违抗调查人员的要求后，高级公职人员犯罪调查处（Corruption Investigation Office for High-ranking Officials，简称公调处）12月26日第3度传唤尹锡悦。

尹锡悦面临弹劾与叛乱的刑事指控，可能将遭判无期徒刑或甚至是死刑。

12月27日，国会议员弹劾代理总统韩洙，原因是在野党称他拒绝签署调查尹锡悦的特别法案。接着，韩国代理总统职位由企划财政部长崔相穆接任。

● 12月30日：逮捕令

尹锡悦第3度未到案应讯后，调查人员声请针对尹锡悦的逮捕令，这是韩国史上首度在弹劾程序完成前，试图强制拘捕总统，法院随后于12月31日签发逮捕令，至2025年1月6日到期。尹锡悦的律师称逮捕令「非法且无效」。

● 2025年1日：尹锡悦违抗命令

检调人员矢言执行逮捕令时，数以百计的支持者聚集在尹锡悦官邸外，抗议针对他的弹劾案。尹锡悦在声明中再度矢言将与他们「奋战到底，以保护这个国家」。

● 1月3日：第一次试图逮捕

检调人员采取行动逮捕尹锡悦，但遭到他的卫戍人员阻挠，双方紧张僵持了6小时。

数以百计的安全部队人员手挽着手，封锁靠近尹锡悦的通道后，检调人员最后以安全隐忧为由撤离。

● 1月14日：弹劾案庭审

韩国宪法法院开始审理尹锡悦弹劾案，但这位遭到停职的领导人没有出现，第一次庭审马上就休庭。接下来还排定了4场庭审，分别将于1月16日、21日、23日和2月4日举行。

● 1月15日：尹锡悦遭逮捕

韩国检调人员试图进入尹锡悦官邸，而他的总统警卫人员、律师和支持者都试图阻止他们执行逮捕令，但官员以梯子突破防线，进入尹锡悦的院落并前往他的官邸。

经过协商后，检调人员说他们已执行尹锡悦的逮捕令，尹锡悦随后现身公调处大楼。

尹锡悦在事先录制的讯息中说，他是为了「避免流血」情事才接受讯问。