尹锡悦：若北韩派兵助俄攻乌 首尔将更灵活援基辅

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔24日电） 南韩曾坚持不对乌克兰直接提供杀伤性武器的大原则，但总统尹锡悦今天说，若北韩派特种兵援助俄罗斯攻打乌克兰，首尔可按俄罗斯－北韩军事合作动向发挥更多灵活性。

尹锡悦今天与到访的波兰总统杜达（Andrzej Duda）进行会谈，会后在联合记者会中作出以上表示。

他表示，若北韩派遣特种兵援俄攻乌，南韩将分阶段援乌，研讨并实施为保障朝鲜半岛安全所需的措施。

尹锡悦指出，与杜达会谈时，双方强烈谴责北韩发展核子武器和挑衅，以及与俄罗斯的非法军事合作。平壤派兵援俄直接违反「联合国宪章」和联合国安理会决议，是威胁朝鲜半岛、欧洲乃至全世界安全的挑衅行为。

他强调，首尔绝不会对此坐视不理，将按照平壤和莫斯科军事合作进展，与国际社会共同分阶段采取必要措施。

南韩国家情报院（National Intelligence Service）昨天向国会情报委员会汇报后，委员会干事朴善源（Park Sun-won）表示，北韩最新部署行动让部队在俄人数增至3000人。

朴善源告诉记者：「据信另有1500位军人被部署至俄罗斯…所以截至目前为止，据信约有3000名北韩士兵在俄国部署。」

他并表示，从北韩派1万名士兵赴俄罗斯的部署计画，预期于12月底前完成。