尼坦雅胡要求 以色列需控制加萨沿埃及边境

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（法新社耶路撒冷11日电） 以色列总理尼坦雅胡今天要求，在与哈玛斯（Hamas）达成任何停战协议里，都需有以色列应保有沿埃及边界关键加萨领土的控制权这一条件。

这个条件与哈玛斯先前要求以色列军队在停火后应全面退出加萨走廊的立场相左。

以色列本月5日和10日皆派员赴卡达（Qatar）协调停火协议，为和平带来一丝曙光。

在以方谈判人员结束于卡达与调停各方的谈判返国后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示以色列需阻止武器从埃及交到哈玛斯手中，这是以色列在与达成哈玛斯停战协议的4项条件之一。

尼坦雅胡没说控制相关地带的要求是否为永久性，但这是第一次以色列坚决表态，要保留加萨埃及交界的拉法关卡（Rafah border crossing）以及加萨沿埃及边界名为费城走廊（Philadelphi corridor）的地带。

尼坦雅胡表示，日前由情报局摩萨德（Mossad）局长巴尼亚（David Barnea）所率的以方代表团前往卡达首都杜哈（Doha），目的就是为确保4项「铁律」，当中的核心包含需彻底摧毁哈玛斯、所有人质安返，以色列才有可能停战。

尼坦雅胡还重申，要停止让武器从埃及流入哈玛斯，「首先与最重要者，是经由以色列控制费城走廊这个轴心和拉法关卡，不让武装分子在加萨北部重新集结，并确保最大数量的人质获释」。

尽管美国对日前的卡达谈判表示「谨慎乐观」，但尼坦雅胡仍誓言继续「全力」与哈玛斯作战，称将去年10月7日哈玛斯跨境突袭所绑架的人质平安救回是当前的「神圣任务」。